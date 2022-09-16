掌握車市綠能轉型契機 和大工業再投41億建新廠

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（中央社記者曾智怡台北16日電）投資台灣事務所今天再添3家企業、共斥資近新台幣65億元擴大投資台灣，其中，和大工業預計再投入逾41億在嘉義新建五廠，並導入智慧化機器設備與檢驗儀器，搶攻全球車市綠能轉型商機。

經濟部投資業務處透過新聞稿說明，銀泰科技公司PMI是傳動零組件大廠，從事滾珠螺桿與線性滑軌的研發與製造，面對國際投資環境變遷，以台灣為全球營運中心，已在108年通過申請第1件台商回台投資案，今天再通過第2案，投資金額為21億元，預估再創造345個就業機會。

投資處表示，銀泰科技將在彰化鹿港工業區增設新廠房，導入40條智慧化線性滑軌生產線因應智慧機械商機；此外，考量到環境永續發展，廠區皆設置太陽能發電，並採用低碳排設備。

全球大型專業汽車傳動齒輪製造廠和大工業，已於108年3月通過台商回台第1案，基於各國制定縮短禁售燃油車時程，推動全球電動車成長動能，今天再通過第2案，規劃招募本國員工253名，斥資逾41億元，在嘉義縣大埔美精密機械園區新建五廠，並導入智慧化機器設備與檢驗儀器，擴增生產規模與質量。

另外，全球環保規範趨於嚴格之下，和大工業積極落實減碳排，分別在各廠陸續建置太陽能發電，進行溫室氣體排放盤查，以利掌握全球車市綠能轉型契機。

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璟元光電主要供應太陽能發電系統支架產品，是全台唯一可一貫化生產100%熱處理鋁鎂合金專利支架系統商，適逢環保意識抬頭，全球綠電蓬勃發展，規劃招募本國員工10名，投資逾2億元在臺南麻豆興建營運中心、廠房及辦公大樓，廠房屋頂本身也有太陽能光電裝置，廠內導入智慧化兼具低碳排設備機台。

投資處盤點，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1251家企業、逾1兆7910億元投資，預估創造13萬8572個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有270家台商投資約1兆894億元，創造8萬3213個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引833家中小企業投資約3806億元，帶來3萬1955個本國就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。（編輯：林淑媛）1110916