半導體廠積極留才攬才 限制股票、補貼買股多管齊下

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（中央社記者張建中新竹18日電）半導體產業景氣趨緩，供應鏈面臨庫存調整壓力，不過，半導體廠持續延攬人才。為吸引及留任人才，廠商不僅紛紛加薪，也祭出限制員工權利新股及補貼員工買股等措施。

半導體產業步入庫存調整階段，業界普遍預期，今年下半年因供應鏈庫存調整影響，景氣恐將旺季不旺。部分廠商甚至預期，庫存調整可能延續到明年上半年。

隨著產業景氣反轉，部分半導體廠開始凍結人事，不過，多數廠商還是持續延攬人才，強調只要是好的人才都會有需要。

為吸引及留任關鍵人才，半導體廠採取多元薪酬策略，不僅持續加薪，還發行限制員工權利新股，或補貼員工買股，強化競爭力。

晶圓代工廠聯電今年預計發行5萬張限制員工權利新股，發放的員工範圍將擴大至一般員工。晶圓代工龍頭台積電則將高階主管部分的變動薪酬轉為以股票形式發放的長期獎酬，以強化經營績效與股東利益和環境、社會及公司治理成果有更好的連結。

此外，台積電還決定實施全球員工購股計畫，台灣員工及100%持股子公司員工每月可提撥月薪的20%及15%，員工自提金占買股票總額85%，其餘15%由公司補助，透過提供購股補助，與員工共享公司長期成長的美好成果，10月開始按月替參加的員工購買公司股票。

記憶體模組廠威剛不僅成立21年來年年加薪，並不斷改善工作環境及員工福利。今年9月起啟動員工持股信託計畫。

威剛依照不同職級擬定每月相對應的提存金額，約占個人薪資的3%至7%，符合參與資格的員工每月除了約定自薪資提撥固定金額提存金，也享有公司提撥同額獎勵金至個人信託帳戶供員工每月定期投資威剛股票。

為了爭搶人才，半導體廠不斷提升整體薪酬競爭力，相關成本壓力隨著升高，業者表示，為激勵表現佳的員工，將擴大調薪幅度差距。（編輯：楊凱翔）1110918