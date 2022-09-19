EVGA棄守顯示卡 法人：台廠短多但獲利率恐承壓

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（中央社記者吳家豪台北19日電）外商EVGA退出顯示卡市場，投顧法人認為，國內顯示卡廠華碩、微星及技嘉將取得更多市占率，為短期利多；但也凸顯在繪圖晶片大廠輝達主導市場下，將使顯示卡授權生產廠商長線獲利率承受壓力。

華碩股價今天開高走低翻黑，盤中最低至253元，跌幅約1.36%。微星、技嘉股價開高走揚，最高分別來到124.5元、96.4元，漲幅皆逼近3%。

輝達（Nvidia）即將發表最新RTX 40系列顯示卡，但合作夥伴EVGA日前卻在官方論壇宣布，不會推出RTX 40系列產品，未來也將不再生產任何顯示卡。原因為加密貨幣挖礦熱潮退燒後面臨龐大庫存壓力，但上游業者也不願提供補貼，因此EVGA決定轉為聚焦電源供應器、散熱器等零組件發展。

投顧法人分析，EVGA全球顯示卡出貨市占率約10%以下，華碩、微星及技嘉市占率各約20%至30%。EVGA退出顯示卡市場，有利台廠取得全球更多市占率。但因輝達主導顯示卡市場，授權生產廠商長線獲利率將承受向下壓力。

此外，投顧法人觀察，今年下半年顯示卡市場持續庫存調整、旺季不旺，隨著以太坊2.0已於上週末完成合併，意謂後續顯示卡將不再用於以太幣挖礦，需再觀察礦工將顯示卡賣至二手市場造成的供需價格衝擊。

輝達預期RTX 40系列高階顯示卡將於今年第4季上市，是否能驅動市場的消費需求，法人保守看待，維持華碩、微星及技嘉的中立投資建議。（編輯：楊蘭軒）1110919