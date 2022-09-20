iPhone 14 Pro熱銷 分析師：蘋果要求鴻海轉換產線

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列熱銷，分析師指出，蘋果要求鴻海將iPhone 14產線轉為iPhone 14 Pro系列產線，預估蘋果在第4季iPhone 14 Pro系列出貨可增加10%。

蘋果iPhone 14系列在16日開賣，高階版iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max機種熱銷，天風國際證券分析師郭明錤在個人推特（Twitter）貼文指出，由於iPhone 14 Pro系列需求強勁，蘋果已要求合作夥伴鴻海將iPhone 14產線轉為iPhone 14 Pro系列產線。

郭明錤指出，這將有改善蘋果第4季產品組合和iPhone平均銷售價格（ASP），若按照產線轉換率評估，代表蘋果在第4季iPhone 14 Pro系列出貨可增加10%。

觀察零組件廠商動態，郭明錤表示，目前僅有少數零組件廠商訂單變化反映鴻海的產線轉換，例如韓國三星電子供應的OLED顯示器，他預期，大部分供應商在未來數週內，將收到蘋果對於iPhone 14 Pro系列的加單要求。

法人指出，鴻海是iPhone 14系列主要組裝代工夥伴，占iPhone 14系列整體比重約60%至70%，鴻海也是高階版iPhone 14 Pro系列的主要組裝代工廠商。

蘋果日前舉辦線上特別活動，一口氣推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款智慧型手機，以及第2代Apple Watch SE、Apple Watch Series 8、針對專業運動人士設計的Apple Watch Ultra等3款智慧手錶，並發表第2代AirPods Pro無線耳機。（編輯：楊凱翔）1110920