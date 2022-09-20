央行踩煞車 新台幣終止連5貶收31.345元

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）新台幣跌跌不休，上週才跌破31元整數大關，匯價還是步步走低、向31.5元靠攏；為了避免台幣成為「失速列車」，中央銀行今天進場阻貶，尾盤更是豬羊變色，終場以31.345元作收，微升0.5分，終止連5貶。

美國聯準會本週召開利率決策會議，預計於台北時間週四凌晨公布結果，美元指數震盪整理；根據央行提供今日主要貨幣對美元變動，新台幣、日圓、韓元、人民幣、歐元均小幅走升。

外匯交易員表示，新台幣匯率今天以31.350元開盤後，由於外資仍偏匯出，匯價迅速下挫，貶破31.4元價位，最低觸及31.409元，但央行加強防守，硬是將台幣壓回31.4元下方，加上台股開高走高，帶來支撐力道，貶幅逐步收斂。

在央行調節之下，新台幣尾盤更上演「豬羊變色」，由貶翻升，收盤收在31.345元，微升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額17.795億美元。

外匯交易員分析，出口商預期很快會看到31.5元，惜售心態濃厚，而央行不樂見貶勢過急，今天進場調節力道明顯加大，但沒有想要防守特定價位的意圖；整體來看，市場都在等待美國聯準會會議後釋出的升息路徑，希望得到新的方向指引，不過美元強勢格局短期不會改變，新台幣止跌不易，預料衝破31.5元不會花太久時間。（編輯：黃國倫）1110920