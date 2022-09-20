手搖飲拚復甦 六角：明年回到疫情前成長動能

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（中央社記者江明晏台北20日電）受惠疫後經濟復甦，全球連鎖餐飲集團六角今年上半年獲利倍增，董事長王耀輝看好，明年營運動能將恢復疫前水準，目標今年「日出茶太」總店數增至1400店，王座餐飲今年將達損平。

法人預期，六角今年營收成長幅度可望略增至中個位數百分比、獲利成長將顯著優於營收，明年營收目標恢復雙位數成長。

六角旗下有「日出茶太」等手搖飲品牌，版圖插旗全球，營收主力來自海外市場，過去兩年受到疫情波及，每股獲利都只剩3元左右的水準，為掛牌後低點；隨國際間疫情趨緩，在東南亞、澳洲等陸續恢復正常生活下，雖有中國封城干擾，但今年上半年每股獲利回溫反彈。

六角2022年上半年合併營收新台幣20.16億元、雖年減1.54%，但歸屬母公司稅後淨利0.98億元、年增達1.3倍，改寫同期次高，每股盈餘（EPS）2.18元；以7、8月營運而言，六角全數子公司皆達獲利。

展望後市，六角董事長王耀輝指出，今年營運成長主動能仍來自日出茶太，2年半來，日出茶太全球家數在疫情衝擊下仍持續成長，從2019年底的1050家增至去年底的1200家，今年前3季已新展逾150家，預期全年新增200家目標可順利達陣，總店數將增加至1400店。

六角指出，日出茶太展店區域仍以東南亞、澳洲為主力，但歐洲地區成長幅度可觀，如挪威以外的北歐5國均已進駐展店。而美國則展開加盟體系調整，目前約30多家，由於美國疫後復甦態勢較明確，看好將是下個成長較大市場。

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在中國市場方面，六角坦言，「目前營運確實比較辛苦」，今年上半年虧損，但由於公司有提早針對中國市場做調整，兩年內杭州瑞里旗下品牌在中國關了約500家店，營收占比降至約15%，因此，即使面對封城、限電等影響，衝擊仍在可控範圍。

而經營餐食品牌的子公司王座，目前海內外總店數共60家。王座表示，在疫情期間積極優化內部營運、對門市進行汰弱留強，再加上暑假餐飲旺季，今年7、8月單月已達獲利表現，預估今年王座全年可望損益兩平。（編輯：潘羿菁）1110920