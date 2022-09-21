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西門子歌美颯機艙廠擴建 年產能估達2GW

2022/9/21 20:48
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（中央社記者曾智怡台北21日電）西門子歌美颯今天舉辦台中機艙廠擴建動土典禮，彰顯深耕台灣決心，規劃拓增超過3倍土地面積、達9萬平方公尺，興建兩棟新廠房與一棟新倉儲，並雇用超過3倍本地員工，拓建後年產能達2GW裝置容量規模。

西門子歌美颯台中機艙廠在今年9月啟動擴廠工程，將依照政府國產化要求，於同一基地進行連續生產組裝流程，新廠房配置輪轂與後端專門生產線，落實並包含發電機在內等最終組裝相關製程。

西門子歌美颯透過新聞稿表示，預計2024年第2季啟動SG 14-222 DD離岸風機在地生產，每座風機的機艙有近上萬個零組件投入生產，可為台灣供應商創造更多在地化契機，拓建後的機艙廠年產能達2GW裝置容量規模。

除支持1044MW海龍離岸風電計畫、第三階段區塊開發風場，西門子歌美颯將攜手供應鏈出口台灣製造的機艙，供亞太區專案使用，進一步促進產業升級。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思（Niels Steenberg）表示，2021年台灣第一顆在地組裝的機艙誕生於西門子歌美颯台中機艙廠，現已矗立於台灣海峽，穩定提供乾淨能源，期待藉由西門子歌美颯台中機艙廠的擴建，攜手本土供應鏈，打造台灣成為亞太區離岸風電出口樞紐。

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另外，西門子歌美颯原機艙廠台灣籍員工，將在10月初前往歐洲接受進階培訓，培訓期為15個月，首批共21位台灣菁英，其中包含15位機艙技師、6位管理階層、後勤人員；後續隨著台中機艙廠拓建期程的推進，西門子歌美颯也將展開人才招募。

西門子歌美颯第一期機艙廠於2020年4月展開廠房建置，成功在2021年8月完成台灣第一顆在地機艙組裝，後續交付900MW沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場全數111座機艙，其中75座機艙即是來自第一期機艙廠，展現西門子歌美颯專業技術移轉與人才培育的豐碩成果。（編輯：張均懋）1110921

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