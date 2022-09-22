美議員傳促長江存儲列黑名單 法人：群聯威剛影響小

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（中央社記者張建中新竹22日電）美國多位議員傳出敦促白宮，將中國長江存儲列入黑名單，市場揣測群聯與威剛恐受波及。法人認為，群聯與威剛貨源多元，營運受影響應有限。

英國金融時報報導，美國多位國會議員以長江存儲供貨華為已違反出口管制禁令為由，敦促白宮將長江存儲列入黑名單。市場揣測，長江儲存一旦遭美國列入黑名單，台灣合作夥伴群聯及威剛恐遭受波及。

威剛表示，長江存儲是供應商之一，主要配合部分中國客戶指定貨源需求；不過，長江存儲供貨比重低，且公司一直以來採取多元貨源策略，預期在貨源與業務方面影響應相當有限。

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法人指出，群聯深耕儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場超過21年，與全球主要的NAND Flash供應商均有密切合作，並採取多元供應商的策略布局，預期群聯NAND Flash貨源穩定。

長江存儲同時是群聯控制晶片客戶，法人認為，群聯的NAND Flash控制晶片已導入多家NAND Flash製造廠，若長江存儲遭列入黑名單，業務下滑，其他NAND Flash廠銷售可望成長，群聯在客戶業務一消一長下，整體控制晶片出貨仍將維持穩定。（編輯：楊凱翔）1110922