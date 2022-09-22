航空雙雄股價紅翻黑 法人：解封題材利多出盡

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（中央社記者賴言曦台北22日電）行政院長蘇貞昌今天表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，並將取消觀光禁團令；華航、長榮航盤中賣壓湧現、股價由紅翻黑。法人認為，國際航空業營運環境不佳，解封消息宣布後「利多出盡」。

蘇貞昌今天表示，如果疫情如預期研判都在掌握中，將在10月13日實施入境免居隔（0+7）等措施，並將每週入境人次提高到15萬人次，同時開放免簽證國家入境及取消觀光禁團令。

華航目前規劃10月到12月再增班5成，每週提供近300 班的客運來回航班；長榮航台北、米蘭與台北、慕尼黑航班將在第4季陸續開航，10月載客航班比6月成長近3倍。

另外，星宇航空10月28日將恢復峴港航線每日定期航班，因疫情延後開闢的宿霧航線，可望於明年初正式開航。

華航日前指出，疫情期間航空公司獲利主力為貨運，雖然貨運因歐美高通膨等問題需求趨緩，但國門開放後，客運營收將會逐漸成長，加上客機機腹也能載貨，在客貨運能皆提升下，只要航空燃油價格維持每桶110美元至120美元間，第4季仍大有可為。

邊境解封期待已久，航空雙雄今天股價卻開高走低，盤中賣壓湧現，華航自高點新台幣23.15元壓回22.2元，震幅逾4%，終場小跌0.5元，收在22.2元，跌幅2.2%；長榮航中場也自36.2元壓回至33.6元，震幅逾7%，終場下跌1.2元，收在33.9元，跌幅3.42%。

法人認為，航空雙雄疫情間靠貨運支撐營運，但國際貨運龍頭聯邦快遞近日坦言，公司貨運量每週都在下降，歐美受到高通膨因素影響，貨運整體需求不佳。

法人指出，雖然政府放寬邊境限制，但每週開放入境的人次較疫情前少，且國際燃油價格較過去貴，波動也較大，整體營運環境不算太好，因此解封消息釋出後，對市場而言可以說是「利多出盡」。（編輯：張良知）1110922