邊境0+7將上路 觀光局：日期拍板業者才能販售行程

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（中央社記者余曉涵台北22日電）行政院宣布預估10月13日開放邊境，不過交通部觀光局表示，旅遊業者要開賣團體行程，須等到日期拍板確定後才能販售，也就是說最快下週公布正式上路日期後，才能開始銷售。

行政院會今天通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

交通部觀光局表示，由於目前只是宣布預估10月13日上路，因此旅遊業者尚不能開賣相關行程，要等到宣布確定的上路日期後，旅行業者才能開始銷售解禁後的團體行程。

防疫旅館方面，觀光局指出，防疫旅館目前約有2.4萬房，後續防疫車輛與旅宿調整，要等中央流行疫情指揮中心統一公布。

國際行銷上，觀光局表示，今年3月就已啟動相關行銷，各市場行銷推廣已於第3季展開，採取展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客策略進行募客。

觀光局指出，例如日本市場自7月的日台觀光促進會的商務泡泡踩線、9月台日觀光高峰論壇及參加日本Tourism Expo東京實體旅展，且已完成日本國際宣傳案評選作業，並與野村總研合作挑選3家日本異業通路合作。

通路包含擅長創造年輕世代時尚生活潮流的BEAMS、在日本擁有超過1億會員數專營Ponta點數服務的Loyalty Marketing，以及深耕日本鐵道運輸、零售商場、電子錢包Suica等大型綜合服務業者JR東日本集團的在台法人台灣捷爾東事業開發。

觀光局指出，同時研議提供包括WIFI使用券、悠遊卡及鮮果等好禮，並結合旅行社辦理觀光再開促銷專案，以爭取更多客源來台。

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韓國市場方面，觀光局持續進行SNS宣傳台灣，於疫情期間辦理韓國在台大學生記者團活動，由在台韓國青年分享第一手旅遊體驗，6月底已辦理台韓觀光交流會議，9月8日宣布韓星金宰佑夫妻擔任台灣觀光代言人。

還有釋出「美食篇」、「異國文化篇」、「療癒溫泉篇」、「都會城旅篇」、「體驗活動篇」、「自然奇景篇」等6支年度宣傳影片，後續將於9月及10月辦理連線直播與美食餐車等公關活動，觀光局期望爭取國際旅客疫後首選台灣。（編輯：張雅淨）1110922