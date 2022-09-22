股匯齊挫 台股盤中一度跌逾270點探2個多月新低

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台股22日開低，早盤一度挫逾270點，最低來到14151.8點，寫下2個多月波段新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北22日電）美國聯準會（Fed）釋出鷹派升息訊息，加上新台幣匯率續貶，台股今天開低，早盤一度挫逾270點，最低來到14151.8點，寫下2個多月波段新低，在觀光及生技股撐盤下，指數跌勢收斂站回14200點之上。

至11時02分左右，台股加權指數來到14275.47點，下跌149.05點，跌幅1.03%，成交值新台幣1169.02億元。電子股跌1.3%，金融股跌1.36%。

權值電子股台積電重挫逾2%，盤中低點至459元，下跌12元；鴻海最低來到106元，下跌1元；聯發科低點至587元，跌幅近3%。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，行政院院會上午將討論開放入境檢疫「0+7」新制，預計最晚10月15日前上路，帶動觀光股今天逆勢走揚，雄獅、雲品、晶華盤中漲幅都超過5%，鳳凰和山富漲幅也超過3%。

鋼鐵類股跌幅超過2%，中鋼盤中跌幅近3%，中鴻、中鋼構跌幅約2%。航運貨櫃股長榮下挫3.3%，陽明、萬海也走弱。（編輯：楊蘭軒）1110922