如興9/29股臨會 投保籲說明海外投資損失等4點爭議

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（中央社記者潘智義台北26日電）牛仔褲廠如興公司將在9月29日召開股東臨時會，投保中心今天呼籲如興就近期發生相關爭議，包括董事改派、柬埔寨等海外投資損失及土地交易糾紛，向股東充分說明。

投保中心發布新聞稿指出，如興應針對近期發生相關爭議事件說明，除董事改派爭議外，外界尚有質疑土地、股權交易案，以及相關銷貨、代採購及預付款等交易損失；並請負責人忠實執行職務，盡善良管理人注意義務。

投保中心籲請如興於股東臨時會中，就下列事項向股東充分說明。

第一，如興公司及子公司宏興製衣（柬埔寨）有限公司108年間對興宇企業股份有限公司代採購料、預付加工費及暫付款等交易造成損失金額逾新台幣2.63億元，以及如興109年至110年間對Product Source Group, LLC.銷貨金額，於110年度及111年第1季分別提列減損2.07億餘元及5.09億元，關於該等交易緣由、現況、損失金額、預計收款計畫及目前執行情形。

第二、有關法人股東偉豪投資股份有限公司改派代表人董事衍生爭議，關於改派代表人時點、延遲公告原因、相關專案報告主要內容、預計採行之法律究責途徑、相關人員懲處及擬定改善措施。

第三、如興公司重大訊息所提及111年重大資產交易資金流向不明，關於決議處分子公司如興製衣（柬埔寨）有限公司土地、自由貿易區國際作業馬拿瓜股份有限公司股權交易、如興製衣（薩爾瓦多）股份有限公司股權交易的必要性、核決程序適法性、交易條件、交易價格合理性等。

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第四、如興公司重大訊息所提及子公司白城市美達服裝有限公司資產受到吉林省長春市中級人民法院聲請執行，關於該案的緣由，相關專案報告主要內容、預計採行的法律究責途徑、相關人員懲處、擬定之改善措施。

投保中心同時呼籲投資人，就如興重大爭議事項須詳加留意、審慎判斷，積極參與股東會；並提醒如興董事等負責人就公司相關爭議事項，應依公司法第23條第1項規定，忠實執行業務並盡善良管理人的注意義務，如未積極行使職權致公司權益受有損害，公司負責人應負相關賠償責任。（編輯：黃國倫）1110926