更多編輯台推薦新聞：
我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

強勢美元釀新一波金融風暴？專家看2因素不擔心
產經

強勢美元釀新一波金融風暴？專家看2因素不擔心

支持一帶一路到否決中資 義大利新政府料持續抗中挺台路線
政治

支持一帶一路到否決中資 義大利新政府料持續抗中挺台路線

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

開發金董事長張家祝請辭 董事會通過黃思國接任

2022/9/26 18:58（9/26 19:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華開發金控26日宣布，董事長張家祝已請辭，新任董事長將由前台灣人壽董事長黃思國（圖）接任。（圖取自中華開發金控網頁cdfholding.com）
中華開發金控26日宣布，董事長張家祝已請辭，新任董事長將由前台灣人壽董事長黃思國（圖）接任。（圖取自中華開發金控網頁cdfholding.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）中華開發金控今天宣布，董事長張家祝因個人因素考量，已於今日向董事會辭任董事長及董事職務，新任董事長將由前台灣人壽董事長黃思國接任。

開發金控今天召開臨時董事會，通過董事長一職由黃思國接任，副董事長楊文鈞也在即日起，免代理董事長職務。

開發金控表示，新任董事長黃思國擁有逾40年金融產業經驗，是台灣銀行業推行財富管理服務先驅，曾創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務，被譽為台灣「信託教父」，為台灣財富管理、證券及保險市場發展貢獻頗多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

開發金控表示，張家祝自2016年5月起擔任公司董事長，6年任期間順利協助公司完成多項重大里程碑，包括併購凱基銀行與後續業務成長，促使開發工銀改制更名為中華開發資本；此外，積極擘劃公開收購中國人壽，以完整開發金控具備壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大引擎，奠定金控未來永續發展的穩固基石。

開發金控強調，感謝張家祝任內貢獻與指導，未來將仰賴黃思國豐富的金融管理專業，持續帶領開發金控開創新局。（編輯：黃國倫）1110926

延伸閱讀
金管會重罰開發金及子公司共2840萬 治理不佳6高層全挨罰響應永續淨零 開發金每年採購500萬度綠電開發金上半年稅後淨利136億元 中壽貢獻最大
黃思國
台壽董事長黃思國請辭 中信資融董事長鄭泰克接任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族