開發金董事長張家祝請辭 董事會通過黃思國接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華開發金控26日宣布，董事長張家祝已請辭，新任董事長將由前台灣人壽董事長黃思國（圖）接任。（圖取自中華開發金控網頁cdfholding.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）中華開發金控今天宣布，董事長張家祝因個人因素考量，已於今日向董事會辭任董事長及董事職務，新任董事長將由前台灣人壽董事長黃思國接任。

開發金控今天召開臨時董事會，通過董事長一職由黃思國接任，副董事長楊文鈞也在即日起，免代理董事長職務。

開發金控表示，新任董事長黃思國擁有逾40年金融產業經驗，是台灣銀行業推行財富管理服務先驅，曾創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務，被譽為台灣「信託教父」，為台灣財富管理、證券及保險市場發展貢獻頗多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

開發金控表示，張家祝自2016年5月起擔任公司董事長，6年任期間順利協助公司完成多項重大里程碑，包括併購凱基銀行與後續業務成長，促使開發工銀改制更名為中華開發資本；此外，積極擘劃公開收購中國人壽，以完整開發金控具備壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大引擎，奠定金控未來永續發展的穩固基石。

開發金控強調，感謝張家祝任內貢獻與指導，未來將仰賴黃思國豐富的金融管理專業，持續帶領開發金控開創新局。（編輯：黃國倫）1110926