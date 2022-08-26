開發金上半年稅後淨利136億元 中壽貢獻最大

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）開發金控今天舉行第2季法人說明會，公布2022年上半年稅後淨利為新台幣136.2億元，其中以子公司中國人壽貢獻最大，助攻開發金拿下金控第4名，每股盈餘則為0.81元。

開發金控今天於法說會對外公布財務表現及整體營運報告，2022年上半年稅後淨利為新台幣136.2億元；進一步看各子公司表現，中國人壽上半年稅後淨利為135.3億元，是2022年上半年獲利貢獻最多的子公司；凱基銀行28.8億元、凱基證券21.4億元、中華開發資本因資本市場震盪造成未實現評價損失，上半年淨損為15.8億元，但預期下半年可望重啟獲利動能。

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外界關切明年的股利政策，開發金總經理龐德明表示，金融市場波動較大，大型金融機構都會受影響，現在要評斷明年股利政策還言之過早，後續會持續關注市場波動。

龐德明也表示，開發金控將持續落實ABCDE（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行）五大策略，以面對外部環境的波動及不確定，日前也推出員工福利信託持股計畫，以實際行動鼓勵員工參與公司經營績效成果，實踐「首選雇主」（Become Employer of Choice）願景。（編輯：楊蘭軒）1110826