新台幣直直貶 美元保單前7月新契約保費年減18%
2022/9/27 21:13
（中央社記者謝方娪台北27日電）新台幣持續貶值，美元保單對消費者而言越來越貴，壽險業前7月美元保單新契約保費僅97.46億美元，年減幅擴大至18%。其中，因市場波動，美元投資型保單新契約保費更年減47%。
金管會今天公布壽險業外幣保單最新銷售概況，今年前7月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2964.67億元，年減12%，其中外幣投資型保單新契約保費收入折合約新台幣972.23億元，年減43%，外幣傳統型保單新契約保費收入折合約新台幣1992.44億元，年增18%。
金管會保險局副局長張玉煇表示，因資本市場波動，消費者今年對投資型保單相對謹慎，不過今年以來美國持續升息，利變型保單對消費者吸引力增加，帶動傳統型保單買氣。
外幣保單主要有3大幣別，包含美元、澳幣及人民幣保單，其中又以美元保單為大宗。不過因美元走強，新台幣直直貶，美元保單對消費者而言相對變貴，影響美元保單銷售成長動能。
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美元保單前7月新契約保費收入97.46億美元，年減幅擴大至18%，其中美元投資型保單新契約保費收入31.24億美元，年減幅擴大至47%，美元傳統型保單新契約保費收入66.22億美元，年增幅收斂至10%。
至於澳幣保單前7月新契約保費收入達1.25億澳元，年減12%，人民幣保單前7月新契約保費收入達人民幣1.84億元，年減45%，無論澳幣或人民幣計價的投資型及傳統型保單買氣均同步衰退。（編輯：潘羿菁）1110927
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