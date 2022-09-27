可成遭指庫藏股涉內線 洪水樹：無端指涉不隨之起舞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）鏡週刊日前報導金屬機殼廠可成實施庫藏股期間有大股東出清持股與神秘大戶買股，可成董事長洪水樹今天親筆聲明，相關報導以明顯錯誤且臆測的內容企圖誤導社會大眾，「無端指涉吾不隨之起舞」。

鏡週刊21日引述匿名消息報導，可成過去2年多來4度實施庫藏股，共花費新台幣92億元買回約5.5萬張股票，但在庫藏股公告前卻有神秘大戶進場，分批買進可成股票，遭質疑涉及內線交易。此外，在2020年實施庫藏股期間，可成董事長洪水樹家人卻陸續轉讓股票給家族投資公司，遭疑過程不尋常，正由台北地檢署偵辦中。

洪水樹今天聲明指出，從第一次可成實施庫藏股以來，可成大股東從未出脫股票。鏡週刊未經查證，將大股東合法合規且據實申報的特定人持股轉讓，用以誤導讀者大股東出清持股，然而事實是大股東持股並未有任何減少。

他說，2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球，可成首次跌破淨值，接下來因著處分泰州廠營收大減，股價屢探新低，甚至只剩淨值7成。「大股東合理的作法，應是買股長期投資，也兼表態支持公司，怎麼可能在不合理的低價區反而大賣股票？」

至於神秘大戶買股，洪水樹表示，依他的理解，可成從未將實施庫藏股計畫洩露給任何第三人供其買股套利，請檢調與主管機關詳查，以正視聽。

洪水樹強調，可成出售泰州廠給藍思是台商界要聞，不但公司發重訊，2年報導不斷，鏡週刊卻將藍思誤植為立訊，其報導過於輕率疏忽未善盡查證事實，由此可見一斑。可成自2015年以來，年年配息超過每股10元，鏡週刊報導卻稱可成不配息給股東，更見其報導偏頗。

他說，可成向來孜孜矻矻、用心經營，並將一本初衷、腳踏實地、開創新局。深知轉型絕非易事，未來挑戰仍多。幸而可成經營部署已見初效，應對「高利率低成長」的景氣低潮，處於相對有利位置。

洪水樹在聲明最後表示，「專業指正吾必虛心受教，無端指涉吾不隨之起舞」，敬請可成投資人明鑑。（編輯：潘羿菁）1110927