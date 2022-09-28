伺服器續旺電競產業好轉 偉訓下半年優於上半年

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）偉訓董事長王駿東表示，受惠於雲端伺服器機櫃訂單持續成長、轉投資力韡醫療床新產品開始出貨，加上近來疲弱的電競產品將好轉，預期下半年營收、毛利率及獲利有機會比上半年好，明年業績肯定優於今年。

偉訓表示，偉訓3大事業處分別為機殼、電源供應器及自有品牌，轉投資持股50.48%的富驊則主攻資料中心伺服器、軍規網路訊號交換器及POS機收銀系統；另外轉投資60%的力韡則跨足醫療床、長照床及高階電競產品，預計2023年公開發行，2024年規劃IPO。

偉訓副總經理李家慶表示，偉訓機櫃產品通過MIL-STD-810美國軍規抗震測試，並得到美國雲端大廠的認證，是極少數機殼廠能通過全數測試及得到認證的廠商，雲端資料中心機櫃在台灣的生產基地擴建完成，最大月產能可達2000台，持續交貨美系大廠訂單。

偉訓表示，美系大廠軍規雲端資料中心機櫃，去年開始出貨，今年前8月營收占比已達15%。隨著非中國出貨的訂單需求逐步增加，內部看好雲端資料中心機櫃2023年成長50%。

近幾年偉訓以自有品牌COUGAR及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括電競電腦機箱、電源供應器、電競椅及電競桌等，品牌在全球的代理商家數於2022年已達到85家，銷售據點涵蓋83個國家，COUGAR 已成功進入主要電競巿場。

富驊高階伺服器產品經營多年，客戶群主要為歐美一線品牌大客戶，業界占有優勢地位。在POS系統上也掌握到市占率最高的日系一線品牌客戶訂單。近年更成功打入北美軍規等級網路訊號交換器產品供應鏈，成為少數指定供應商。

力韡則耕耘醫院病房相關設備，因應老年化社會趨勢，力韡與日本大廠長期合作開發銀髮族或行動不便者的相關產品，包含適合輪椅使用者的長照床、床體可分離的輪椅床、玄關使用的輪椅升降平台、以及各式扶手產品。長照產品近年皆有2位數的成長，市場需求穩定增加。

受到消費性產品需求趨緩，加上電競產業自去年第4季開始庫存調整，直接衝擊偉訓今年營收表現，累計前8月合併營收新台幣41.7億元，年減28%。

王駿東表示，電競產業庫存消化至今已見到轉折點，預計年底到明年第1季有機會回到疫情前水準。（編輯：趙蔚蘭）1110928