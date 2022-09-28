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泰宗新藥與通路雙軌並進 新藥拚明年完成三期臨床

2022/9/28 20:46
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）泰宗生技總經理王雅俊表示，該公司具自有行銷通路及新藥開發雙軌並行，營運穩健成長，旗下研發的預防反覆性泌尿道感染新藥U101，目標2023年底完成三期臨床。

泰宗生技今天舉行線上法人說明會，王雅俊表示，U101是全球首個非抗生素的藥物療法，正於台灣12家醫學中心積極進行三期臨床收案中；在9月上旬維也納舉行的國際尿控協會年會（ICS）上獲得不少關注與反饋。

王雅俊表示，U101目標在2023年底完成三期臨床，2024年向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出新藥審查登記（NDA），屆時將再引領公司進入營運新里程碑。

王雅俊表示，自採取研發與通路雙軌並進策略以來，泰宗的營運穩健成長，2016至2021年5年營收年複合成長（CAGR）達6.8%，且年年有獲利，目前自有產品與代理銷售比重分別為22%、78%。

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受惠需求回溫，泰宗旗下代理與自有產品銷售持續暢旺，帶動今年前8月合併營收新台幣5.02億元，創下同期次高，上半年營業利益與稅後淨利也同步走高，在支應大筆經費投入研發之後，每股盈餘（EPS）仍有0.28元。

王雅俊指出，新藥開發是公司創立以來始終堅持的營運主軸，目前研發中的二大候選新藥分別為U101與治療多肽標靶肝癌新藥PTX-9908，其中U101已展開台灣三期臨床試驗，進度最快。（編輯：張均懋）1110928

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