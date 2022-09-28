第一金人壽替東森保代養電銷 金管會開罰120萬、50萬

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（中央社記者張璦台北28日電）金管會今天公布最新裁罰指出，第一金人壽有支付東森保代聘僱電話行銷人員的薪資費用等缺失，因此核處第一金人壽新台幣120萬元罰鍰；同時，東森保代違規事實明確，也遭罰50萬元。

金管會保險局表示，第一金人壽與東森人身保險代理人公司，簽訂「電話行銷業務合作契約書」，發生2點缺失；首先，第一金人壽支付東森保代聘僱電話行銷人員薪資費用，含勞健保費，並以東森保代開立品名為「獎勵金」的發票核銷「業務活動費」，以獎勵金名義支付東森保代聘僱電話行銷人員薪資，非支付招攬佣酬。

保險局表示，第一金人壽有支付東森保代應自行負擔的費用，比如支付東森保代營運管理費用中的雜費、主要是分攤電話費用，並以東森保代開立品名為「獎勵金」的發票核銷「業務活動費」。

至於另外4項缺失，保險局指出，首先，第一金人壽銷售投資型保險商品的「保戶投資風險屬性評估表」，問項設計有無法區分客戶真正風險屬性的情形，且針對穩健型客戶，未控管其投資較高風險等級基金的比重，不利落實商品適合度政策。

第二，保險局表示，第一金人壽辦理身心障礙者未承保案件，有未以書面敘明未承保理由通知要保人，與「保險業承保身心障礙者處理原則」規定不符。

保險局點出，第一金人壽對國內股權商品投資相關人員通訊設備管理方面，也有欠妥之處。第四，辦理台股投資下單作業，未設置獨立的交易室，有於辦公座位區使用電話下單，未設置相關區隔及監控設備，且與投資部其他人員座位庇鄰的情形，不利投資交易資訊保密。

因此，金管會對第一金人壽核處罰鍰120萬元，並提3項糾正。

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至於東森保代方面，保險局表示，東森保代辦理電銷招攬第一金人壽保險商品，並向第一金人壽收取辦理人員薪資、電話費、傳真費、簡訊費及網路連線費等，有以其他名目向保險公司收取金錢情事。

保險局指出，東森保代與第一金人壽是個自獨立的法人，東森保代員工與第一金人壽無僱傭關係，東森保代要求第一金人壽支付上述專案員工薪資等，違規事實明確，且違規行為期間較長、所得利益甚鉅、有政策性違失，依法核處罰鍰50萬元整。（編輯：潘羿菁）1110928