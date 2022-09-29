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分析師：未聽聞iPhone 14增產 高階版出貨估增1成

2022/9/29 10:37
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）市場傳出蘋果（Apple）正在放棄今年增加新款iPhone 14產量計畫，分析師指出，未聽聞整體iPhone增產計畫，儘管iPhone 14和14 Plus需求低迷，但重申高階iPhone 14 Pro和Pro Max出貨估成長10%，有助第4季iPhone產品組合與售價。

外電日前報導，蘋果已告知供應商取消在下半年將iPhone 14系列產品的組裝量增加多達600萬支的計畫，另外，iPhone 14在中國首3天的買氣，較去年前一代手機下滑11%，市場擔憂iPhone 14銷售恐不如預期。

天風國際證券分析師郭明錤今天凌晨在個人推特（Twitter）貼文指出，蘋果有轉換iPhone 14/14 Plus產線到iPhone 14 Pro/14 Pro Max、以及降價iPhone 13的計畫，但並無聽說整體iPhone增產計畫。

他重申，iPhone 14 Pro和Pro Max出貨將增加10%，有利第4季蘋果iPhone的平均銷售價格（ASP）與產品組合。

不過郭明錤也指出，iPhone 14和14 Plus需求明顯低迷，不過iPhone 14 Pro和Pro Max出貨增加、以及降價iPhone 13，可增加訂單，能抵銷iPhone 14和14 Plus潛在砍單，他重申，若iPhone出貨從12月開始無顯著下降，蘋果在下次財報電話會議中，將對第4季展望釋出正面看法。

美系外資法人日前報告指出，高階版iPhone 14 Pro和Pro Max熱銷，產品交期比iPhone 13 Pro系列穩健，符合市場預期，其中iPhone Pro平均交期約31天，iPhone 14 Pro Max約39天入手。（編輯：楊凱翔）1110929

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