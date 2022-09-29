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台股盤中漲幅收斂 13600點得而復失

2022/9/29 10:53（9/29 10:59 更新）
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台股29日開盤一度勁揚大漲185點，不過盤中漲幅收斂，13600點得而復失。（中央社檔案照片）
台股29日開盤一度勁揚大漲185點，不過盤中漲幅收斂，13600點得而復失。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）英國央行救市帶動美股4大指數強彈，台股今天開盤一度勁揚大漲185點，不過盤中漲幅收斂，13600點得而復失。法人表示，10時之後台股拉回，可能是投信作帳行情賣壓浮現，短線須觀察投信動向。

英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，美股4大指數強彈作收，台股今天早盤受激勵一度大漲185.22點，最高來到13651.29點，不過10時過後電子和航運、以及代表中小型股的櫃買OTC指數漲幅收斂，金融下殺翻黑，大盤13600點得而復失。

到10時45分，台股加權指數來到13534.39點，上漲68.32點，成交值來到新台幣1058.62億元，其中電子股盤中小漲0.27%，金融股盤中小跌0.21%，航運股上揚1.67%。

主要電子權值股台積電、鴻海盤中漲幅收斂，聯發科、聯電、日月光投控走堅，台達電翻黑在平盤下整理。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股開盤至10時之前勁揚、10時之後開始拉回，可能是投信法人因應第3季底作帳行情需要賣壓浮現，不過新台幣兌美元匯率未貶反走升，顯示外資並未大量賣出台股匯出資金，台股短線須觀察投信是否結帳賣壓、牽動中小型股股價波動。（編輯：楊凱翔）1110929

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