台股重挫360點 金管會關注2面向適時採取措施

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（中央社記者張璦台北28日電）台股今天大跌360點，金管會指出，成交量比上週有所增加，顯示有投資人逢低承接，對市場仍具信心；同時，近3個營業日，外資賣超金額不大，金管會將密切關注美國升息狀況，與外資匯出入動向對台股的影響，適時採行相關措施。

台股今天下挫360.52點，收在最低點13466.07點，創22個月新低，連台積電都收在最低價438元，再探波段低點。

金管會發布新聞稿指出，台股近日受美國聯準會（Fed）升息、美元強勢、地緣政治等國際情勢影響，集中市場加權股價指數波動較大，今天台股跌幅2.61%，成交量約2246億元，明顯較上週日均成交量1853億元增加，顯示有投資人逢低承接，對市場仍具信心；同時，近3個營業日，即26日至今天，外資賣超金額不大。

金管會表示，台股基本面穩健、具相當韌性，今年截至8月底本益比10.95倍，現金殖利率達4.68%，加計股票股利為4.86%，上市櫃公司今年截至8月累計營收28兆元，較去年同期增加9.93%。

同時，上市櫃公司海外投資今年上半年投資損益合計6248億元，為近10年同期最高；觀察台股今年以來迄9月27日下跌24.11%，同期間其他主要市場也呈現下跌，例如韓國跌25.31%、深圳跌24.78%及美國那斯達克跌30.78%等。

金管會指出，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資；美國升息目前仍持續進行中，未來市場仍受到美國升息及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股的影響，適時採行相關措施。（編輯：潘羿菁）1110928