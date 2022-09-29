財部：關注CBAM與國內碳費執行 評估台灣是否課碳稅

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（中央社記者張璦台北29日電）台灣採碳費先行，財政部賦稅署長許慈美今天表示，財政部將關注歐盟CBAM碳關稅進展與台灣未來碳費執行情況，若國內碳費收取不足，可能使碳稅費課稅權轉移到歐盟，屆時會在配合行政院政策規劃下，評估推動碳稅的必要性。

台灣上市櫃協會及KPMG安侯建業聯合會計師事務所，今天共同舉辦東方領袖講座「淨零轉型的碳管理策略及ESG揭露趨勢」，許慈美出席並發表致詞。

許慈美表示，地球暖化導致氣候變遷劇烈，減排議題備受重視，她9月初去德國柏林參加國際財政協會（IFA）年會，各國與會者針對碳排、碳定價與CBAM等議題，討論熱烈；國發會已發布2050年淨零排放路徑，金管會推動綠色金融3.0，財政部旗下9大公股金融機構也都簽署赤道原則，落實金融機構社會責任與經濟責任。

她指出，財政部持續新增雲端發票專屬獎誘因，鼓勵發票無紙化運動，賦稅方面，電動車免徵貨物稅、使用牌照稅，汽機車汰舊換新減稅，節能電器減徵貨物稅，鼓勵汰換大型柴油車減徵貨物稅，光電模組用玻璃免貨物稅，上述租稅優惠都是希望激勵減排作為，促進產業響應節能減碳。

碳稅費議題備受關注，台灣政府決議採「碳費先行」，許慈美表示，推動政府的2050年淨零碳排及因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM），環保署最快擬於2024年收碳費，同時財政部也正評估碳稅推動的必要性。

她指出，考量能源稅、碳稅對產業競爭力、能源轉型及環境保護各層面均影響深遠，須持續凝聚社會共識，且現行貨物稅已具有碳稅性質，因此暫不實施碳稅。

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許慈美說，碳稅與碳費同屬碳價格工具，社會各界普遍認為，推動碳價格工具應有完整配套措施、不宜重複課徵，財政部將持續關注歐盟實施CBAM進展，並視未來台灣碳費實施情況，配合行政院能源及減碳辦公室整體政策規劃，評估是否有推動碳稅的必要性。

她強調，若台灣碳費徵收足夠，能與歐盟CBAM課徵額度接軌，國內就沒有進一步課徵碳稅的問題，財政部會繼續滾動檢討、觀察，兼顧產業發展、經濟民生、能源供應穩定及能源價格可負擔性，來進行評估。（編輯：潘羿菁）1110929