全球散裝船新訂單少 中航：2年將加入4艘新船

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（中央社記者賴言曦台北29日電）國內散裝航商中國航運今天舉行法人說明會，發言人唐邦正表示，今年全球散裝船新訂單偏低，前9月船舶噸位淨成長率約1.42%；其中，海岬型散裝輪每年交船數量將遞減，但中航未來2年將加入4艘21萬噸新船。

中航船隊主要為載運煤炭、鐵礦砂的海岬型散裝船，針對相關原料行情，唐邦正分析，鐵礦砂價格仍維持相對高點，今年前8月均價為每噸131美元；煤炭方面，8月起歐洲對俄羅斯實施制裁，轉向哥倫比亞、南非、澳洲等國進口，預估可望推升散裝船長程運輸需求。

唐邦正指出，中國COVID-19疫情對當地重工業仍是嚴峻挑戰，地方政府執行動態清零政策，導致鋼鐵、製造業停擺，鋼鐵庫存大幅上升，市場擔憂情緒將間接影響鐵礦砂進口量與期貨價格走勢。

在全球運力方面，唐邦正表示，今年全球散裝船新訂單仍偏低，前9月船舶噸位淨成長率約1.42%；其中，海岬型散裝輪每年交船數量將遞減，今年預計交船60艘、2023年55艘、2024年30艘。

另外，國際海事組織（IMO）的新環保法規將於2023年上路，唐邦正分析，全球約有2成老舊船不符合環境船舶指數（ESI），預料新法規上路後，將迫使老舊船舶降速或退出營運。

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展望後市，唐邦正表示，澳洲、巴西鐵礦砂出口量在第3季有回升；在鐵礦砂需求方面，雖然中國官方推出各項穩定房市利多政策，但其他各大產業前景仍不明，運輸市場仍須時間調整與復甦。

整體而言，唐邦正指出，市場短期內仍面臨全球高通膨、中國總體經濟與疫情挑戰，中航認為，船隊營運應維持既有策略，以簽訂長約為主，並分散換約時間，降低風險；中航未來2年將有4艘21萬噸的Newcastlemax海岬型散裝船加入，可望挹注運力。（編輯：張良知）1110929