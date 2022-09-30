台股週線收黑生技股跌近1成 本週市值蒸發逾2兆
2022/9/30 18:33
（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所公布，今天台股收在13424.58點，較上週下跌693.8點，跌幅約4.91%，其中以生技醫療類指數下跌9.29%最大，油電燃氣類指數上漲3.77%為最大。
證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣41兆9743.58億元，較上週9月23日市值44兆1225.78億元減少2兆1482.2億元，減幅約4.87%。
證交所統計，未含金融類指數下跌601.36點，跌幅約為4.98%，未含電子類指數下跌636.56點，跌幅約為3.76%，未含金融電子類指數下跌484.55點，跌幅約為3.46%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆723.94億元，全體上市股票成交金額為9865.49億元，股票成交量週轉率為2.05%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3005億元，占全體上市股票交易金額30.46%；航運類1155.93億元，占11.72%；電子零組件類983.34億元，占9.97%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類7.94%、航運類7.69%、電器電纜類5.03%。
證交所統計，累計今年初開盤迄今共182個交易日，集中市場總成交金額為46兆3065.32億元，市場日平均成交金額為2544.31億元，股票成交量週轉率86.93%，股票日平均成交量週轉率為0.48%。（編輯：潘羿菁）1110930
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