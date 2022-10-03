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諾貝爾化學獎本週揭曉 中研院士翁啟惠呼聲高

2022/10/3 09:10（10/3 09:21 更新）
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諾貝爾獎將於10月3日起陸續公布各得獎人名單，中研院前院長翁啟惠被外界視為諾貝爾化學獎得主熱門人選之一。（中央社檔案照片）
諾貝爾獎將於10月3日起陸續公布各得獎人名單，中研院前院長翁啟惠被外界視為諾貝爾化學獎得主熱門人選之一。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）諾貝爾獎將於10月3日起陸續公布各得獎人名單，其中現任生策會會長、美國斯克里普斯研究所（Scripps）講座教授、中研院前院長翁啟惠2021年拿下威爾許獎後，被外界視為諾貝爾化學獎得主熱門人選之一。

諾貝爾獎將於10月3日至7日陸續公布醫學獎、物理獎、化學獎、文學獎、和平獎等獲獎人名單。

翁啟惠因為在醣科學研究的重大貢獻，曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎的前哨，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，2021年再獲威爾許化學獎，由於拿下沃爾夫獎和威爾許獎，外界認為獲諾貝爾獎呼聲越來越高。

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翁啟惠目前擔任中央研究院基因體研究中心院士與斯克里普斯研究院合聘特聘研究員，今年在3月及7月接續再獲二大獎項，分別為美國化學家協會的「化學先驅獎」、有機化學界四面體獎（Tetrahedron Prize）有機合成創新獎。

翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1111003

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