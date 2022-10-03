聯電南科設置設備學院 1年培訓600位設備工程師

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（中央社記者張建中台北3日電）晶圓代工廠聯電在南科晶圓12A廠P5廠區設置半導體設備學院，預計1年內完成600位設備工程師培訓，並自2023年推廣至聯電海內外其他廠區。

聯電今天發布新聞稿表示，共同總經理簡山傑在半導體設備學院開幕典禮中說，因應公司持續擴產，隨著新機台進駐，對設備工程師的需求日益增加。

簡山傑表示，機台設備是半導體生產的基石，是公司營運至關重要的一環，期待半導體設備學院能迅速推展到聯電所有廠區。他感謝協力廠商，對教學設備及教具提供即時與必要的支援。

身兼聯電ESG指導委員會主席的簡山傑指出，聯電持續關注社會的發展與共好，與多所大學合作開設半導體課程，積極推動結合學校課程及產業資源，並提供學生現場見習與實作機會，厚植產業優質人才庫。

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負責聯電南科12A廠的協理莊裕智說，設備學院的成立是希望讓新進設備工程師除了理論基礎外，還能得到實際操作的經驗，培養更全面、更完整的專業技能。

莊裕智表示，隨著往後各廠的擴充產能與大量招募工程師的訓練需求，設備學院可以協助設備工程師在完成基礎元件訓練後，了解半導體設備元件的原理與作用，快速縮短學用落差；他也期待工程師能順利接軌更深一層的機台操作原理及維修技能，未來能建立自主維修技術。（編輯：楊凱翔）1111003