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台積電早盤股價大漲15元 市值重登11兆元

2022/10/4 09:17（10/4 09:33 更新）
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（中央社記者張建中新竹4日電）美股強勢反彈，費城半導體指數勁揚86.62點，漲幅3.76%，台積電今天股價止跌回升，早盤達新台幣432元，大漲15元，市值回升至11兆元之上。

美國公債殖利率回落，緩解市場壓力，美股3日全面收高。道瓊工業指數大漲765.38點，漲幅2.66%；那斯達克指數上揚239.81點，漲幅2.27%；費城半導體指數上漲86.62點，漲幅3.76%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.69美元，漲幅1.01%，收在69.25美元。以台積電3日收盤價新台幣417元計，台積電ADR溢價約5.84%。

台積電今天股價同步止跌回升，早盤達432元，上漲15元，市值增加3889億元，達11.2兆元，貢獻大盤約124點。

台積電預計10月13日舉行法人說明會，供應鏈庫存調整情況與明年展望將是市場關注焦點；當產業景氣持續低迷，多數廠商對明年展望保守，台積電能否順利調漲代工價格備受矚目。（編輯：楊蘭軒）1111004

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