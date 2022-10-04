電子股喊衝 台股勁揚逾200點盤中站上13500點

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（中央社記者賴言曦台北4日電）美股3日回神，台股今天開盤在大型電子權值股助攻下，指數勁揚逾200點，站上13500點，最高一度至13581點，但盤中台積電買氣收斂，加權指數呈現震盪整理。

至10時25分，台股加權指數來到13502.25點，上漲201.77點，成交值新台幣933.31億元，其中電子股漲2.3%。

美股3日回神，費城半導體指數勁揚3.76%，晶圓代工廠台積電、聯電ADR跟著大漲逾1%，使台積電、聯電成為今天台股領漲指標，台積電盤中在買氣帶動下一度重返股價430元關卡，最高至432元，聯電盤中漲幅則超過4%，最高來到37.2元。

傳產方面，鋼鐵族群在10月進入第4季旺季，國內鋼鐵產業龍頭中鋼、中鴻盤中皆漲逾2%。

航運股雖然9月面臨運價下跌壓力，但歐洲線傳出因英國兩大港口罷工，加劇鹿特丹等重要港口塞港，加上有航商在歐洲線運價收費太低，近期開始加收訂艙費，激勵貨櫃三雄早盤走揚，雖然長榮、陽明盤中股價一度賣壓湧現，但隨後重聚人氣由黑翻紅。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時分析，美元指數回落，美國公債殖利率也從上週的高檔回檔，預估過去跌深的大型電子股將進入反彈格局，支撐台股將逐漸走穩。（編輯：楊凱翔）1111004