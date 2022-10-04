台股開高走高 漲276.04點
2022/10/4 13:51
（中央社台北4日電）台北股市今天開高走高，收盤漲276.04點，為13576.52點，漲幅2.08%，成交金額新台幣1812.94億元。
加權指數開盤為13447.36點，盤中最高13586.96點，最低13447.36點；不含金融股指數11633.24點，漲259.53點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.97%、食品股跌0.21%、塑化股漲1.19%、紡織股漲1.34%、機電股漲2.76%、造紙股漲1.22%、營建股漲0.66%、金融股漲0.63%。
委買張數1640萬4131張，委賣張數865萬6761張，成交張數538萬2365張。
收盤時上漲822家，下跌105家，持平56家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大高股息、聯電、長榮航、華新。
漲幅前5名個股為力智、伊雲谷、材料-KY、全友、寶齡富錦。
跌幅前5名個股為華冠、FH香港反1、基泰、佳和、富邦NASDAQ反1。1111004
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