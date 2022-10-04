PopChill進軍二手精品買賣App 目標拚亞洲第1

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（中央社記者吳家豪台北4日電）郭家齊與廖家欣夫妻去年離開共同創辦的電商公司創業家兄弟後，另外創業成立二手服飾電商平台PopChill，今天宣布策略轉型，目標成為亞洲最大二手精品交易App，看好長期有機會與國內最大C2C電商蝦皮展開競爭。

PopChill首創在傳統電子商務流程中，加入真偽鑑定流程，將二手精品的交易與鑑定標準化，買家與賣家可以直接在平台上互動，等商品售出後，賣家將商品寄給平台鑑定把關，再由鑑定平台寄給買家，以此確保商品的真實性。

管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後二手精品市場需求強勁，去年二手奢侈品市場與2017年相比成長65%，同時期一手奢侈品市場僅成長12%；高成長原因包含年輕網路買家增加、環保永續意識抬頭。

PopChill創辦人郭家齊透過新聞稿表示，PopChill App上線8個月累積超過12萬會員數，在原本日常品牌二手衣物的基礎上，將商業模式延伸至二手時尚名牌精品，未來也考慮拓展至手錶、球鞋、珠寶等高單價品類，先從細分市場做出更強的差異化，未來長期有機會與國內最大C2C（消費者對消費者）電商蝦皮展開競爭。

由於轉型為二手精品，意味著客單價有效提高，PopChill決定將原先15%的抽成降為5%，並由平台負擔2段來回的運費，包括賣家寄出商品、平台鑑定後寄送的運費，藉此吸引賣家。

PopChill創辦人廖家欣說，PopChill希望成為精品交易鑑定一站式服務的開創者，藉此促進公平競爭和消費者保護，也能延續物品的使用價值，減少不必要的浪費。（編輯：張均懋）1111004