群電第3季營收逾108億元 創單季新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）群光電能公布2022年9月自行結算合併營收新台幣37.51億元，月增6.7%、年增2.1%，創歷史第3高，主要受惠傳統旺季加上客戶因應十一長假提前拉貨。

群電第3季營收來到108.01億元，季增5.2%、年增6.6%，創單季歷史新高；累計1至9月自結合併營收315.65億元，年增6.1%。

群電表示，9月受惠傳統旺季效應，加上客戶因應十一長假提前拉貨，帶動9月營收優於預期。整體第3季由於料況改善，加上公司優化產品組合策略奏效，單季營收創下歷史新高。

展望第4季，群電預期由於全球供應鏈瓶頸出現緩解，今年將回歸正常淡旺季需求，不過在有利的匯率及較佳的產品組合挹注下，獲利應該有不錯表現，全年獲利再創新高目標不變。

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群電指出，雖然大環境的挑戰很大，短期營收表現受到PC產業調整庫存影響，但產品組合的升級計畫持續推動。在伺服器電源方面，已成功打入美西大客戶供應鏈，第一個機種已於9月正式量產，下一個機種正在設計中，希望積極掌握重量級客戶的雲端商機，加速擴大伺服器電源的營收規模。

電競筆電電源方面，由於英特爾新一代的CPU Raptor Lake即將發表，短期市場觀望氣氛較為濃厚，不過根據產業訊息，Raptor Lake相較於上一代CPU將有明顯效能提升，有望帶動新一波GPU升級，將電競筆電電源的主流由120瓦至180瓦推升到200瓦以上，將推動明年電競筆電電源的平均單價明顯跳升。（編輯：張均懋）1111005