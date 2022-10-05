更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

海悅前3季營收34.43億 第4季有望創今年最佳表現

2022/10/5 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北5日電）不動產代銷業者海悅今天公告，今年前3季合併營收新台幣34.43億元，年增0.51%。展望後市，海悅表示，中南部房市仍有剛性需求支撐，預期第4季代銷業務仍可保持穩健，有機會成為今年表現最好的一季。

海悅透過新聞稿指出，9月合併營收3.57億元，雖因部分新開建案尚未認列，導致年減11.98%，但第3季合併營收11.16億元，仍年增1.55%。

海悅說明，公司主要銷售建案以首購、首換等自住需求為主，全台在手建案總銷金額達2000億元，但台中1項開發投資案因缺工缺料問題，工程展延至明年第1季交屋。

展望第4季，海悅指出，公司將逐步取得部分第3季新開建案的銷售收入，加上已完銷的部分建案將可向業主申請代銷佣金，以及中南部房市仍有剛性需求支撐，預期第4季代銷仍可保持穩健，並有機會是今年表現最好的一季。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海悅也提到，子公司10月將公開鄰近台南科學園區的預售自建案，隨著南科三期計畫通過，產業發展持續帶動就業機會，預期房市在交通、人口及生活機能等條件充沛下，買氣可望延續。

另外，海悅看好全台商用不動產市場需求上升，公司將進行市場評估，已進行的有台北市舊市議會設定地上權開發案，同時瞄準台南商用不動產市場，規劃未來商辦落成後啟動招商，中長期將穩健創造商辦不動產租金收益。（編輯：楊蘭軒）1111005

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族