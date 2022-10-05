海悅前3季營收34.43億 第4季有望創今年最佳表現

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（中央社記者賴言曦台北5日電）不動產代銷業者海悅今天公告，今年前3季合併營收新台幣34.43億元，年增0.51%。展望後市，海悅表示，中南部房市仍有剛性需求支撐，預期第4季代銷業務仍可保持穩健，有機會成為今年表現最好的一季。

海悅透過新聞稿指出，9月合併營收3.57億元，雖因部分新開建案尚未認列，導致年減11.98%，但第3季合併營收11.16億元，仍年增1.55%。

海悅說明，公司主要銷售建案以首購、首換等自住需求為主，全台在手建案總銷金額達2000億元，但台中1項開發投資案因缺工缺料問題，工程展延至明年第1季交屋。

展望第4季，海悅指出，公司將逐步取得部分第3季新開建案的銷售收入，加上已完銷的部分建案將可向業主申請代銷佣金，以及中南部房市仍有剛性需求支撐，預期第4季代銷仍可保持穩健，並有機會是今年表現最好的一季。

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海悅也提到，子公司10月將公開鄰近台南科學園區的預售自建案，隨著南科三期計畫通過，產業發展持續帶動就業機會，預期房市在交通、人口及生活機能等條件充沛下，買氣可望延續。

另外，海悅看好全台商用不動產市場需求上升，公司將進行市場評估，已進行的有台北市舊市議會設定地上權開發案，同時瞄準台南商用不動產市場，規劃未來商辦落成後啟動招商，中長期將穩健創造商辦不動產租金收益。（編輯：楊蘭軒）1111005