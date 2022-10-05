更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

jpp-KY受惠航太產品助攻 9月營收創單月次高

2022/10/5 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）機構件供應商經寶精密jpp-KY今天公布9月自結合併營收新台幣1.63億元，僅次於8月1.64億元，創歷史單月次高，主要是航太應用產品助攻。

jpp-KY表示，原本預期9月營收少了單筆模具收入，不過歐洲航太子公司月營收達90萬歐元，此外母公司第一批客改貨機試產料號順利入帳，加上數位飲料機配合客戶市場需求調高產能，帶動9月營收創歷史次高。

jpp-KY自結第3季合併營收4.85億元，創單季新高；jpp-KY表示，6月至8月陸續創下工廠營運紀錄，除了受惠伺服器暢旺、數位飲料機熱賣以及航太產業復甦外，7月和8月單筆專案模具收入也有助攻效果。

累計今年前3季jpp-KY合併營收12.65億元，較去年同期10.09億元成長25.46%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望第4季，jpp-KY指出，訂單持續滿載，有機會延續到今年底，第4季伺服器新產品加入，第4季營運有機會再創歷史新高。

jpp-KY積極布局航太領域，除了駕駛艙航電機構件，也接到客戶客機改貨機的結構零組件訂單，此外，也布局起落架零件、門、座椅、其他航空結構件等，預期明年至後年2024年可開花結果，預估航太業績明年可望成長雙位數百分點。（編輯：張均懋）1111005

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族