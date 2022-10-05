jpp-KY受惠航太產品助攻 9月營收創單月次高

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）機構件供應商經寶精密jpp-KY今天公布9月自結合併營收新台幣1.63億元，僅次於8月1.64億元，創歷史單月次高，主要是航太應用產品助攻。

jpp-KY表示，原本預期9月營收少了單筆模具收入，不過歐洲航太子公司月營收達90萬歐元，此外母公司第一批客改貨機試產料號順利入帳，加上數位飲料機配合客戶市場需求調高產能，帶動9月營收創歷史次高。

jpp-KY自結第3季合併營收4.85億元，創單季新高；jpp-KY表示，6月至8月陸續創下工廠營運紀錄，除了受惠伺服器暢旺、數位飲料機熱賣以及航太產業復甦外，7月和8月單筆專案模具收入也有助攻效果。

累計今年前3季jpp-KY合併營收12.65億元，較去年同期10.09億元成長25.46%。

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展望第4季，jpp-KY指出，訂單持續滿載，有機會延續到今年底，第4季伺服器新產品加入，第4季營運有機會再創歷史新高。

jpp-KY積極布局航太領域，除了駕駛艙航電機構件，也接到客戶客機改貨機的結構零組件訂單，此外，也布局起落架零件、門、座椅、其他航空結構件等，預期明年至後年2024年可開花結果，預估航太業績明年可望成長雙位數百分點。（編輯：張均懋）1111005