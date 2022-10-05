國庫署：必要時將請行庫盤點對壽險業貸款狀況

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（中央社記者張璦台北5日電）升息潮加上資本市場回檔，壽險業金融資產評價下滑，連累壽險業淨值蒸發；針對公股行庫與壽險業的授信往來，財政部國庫署今天表示，必要時會請行庫盤點對壽險業的貸款情況，並督導公股金融機構做好風險管理。

財政部長蘇建榮今天上午率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。

立委質詢時指出，9月潤成投控以南山人壽股票近47億股向兆豐銀質押，並質疑兆豐銀為何要借錢；兆豐金控董事長張兆順回應，這是在講一宗舊聯貸案，兆豐銀擔任擔保品管理銀行，隨擔保品價值下跌，借款的潤成投控需補上質押擔保品。

立委認為，財政部應充分掌握公股借貸情況，超前部署保全債權；蘇建榮回應，後續會針對公股行庫與壽險業的貸款往來，做一些盤點評估。

財政部國庫署下午召開例行記者會，國庫署副署長林秀燕表示，壽險公司淨值下降問題主因是美國連續升息，金管會將研議處理，財政部也會密切注意金管會後續處理情形，請公股行庫配合辦理。

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有關企業以持有的壽險公司股票，向公股銀行質押借款，林秀燕指出，這是銀行放款作業的一環，應由銀行依金管會或銀行公會相關授信作業規定辦理，至於擔保品是否有不足情況，屬於銀行貸後管理，也應由銀行依合約規定檢視、處置。

林秀燕表示，財政部將請公股行庫代表督導公股金融機構注意類似案件，並做好風險管理，必要時也會進一步了解整體狀況，請公股行庫盤點對壽險業的貸款情況。（編輯：黃國倫）1111005