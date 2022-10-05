更多編輯台推薦新聞：
塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國庫署：必要時將請行庫盤點對壽險業貸款狀況

2022/10/5 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北5日電）升息潮加上資本市場回檔，壽險業金融資產評價下滑，連累壽險業淨值蒸發；針對公股行庫與壽險業的授信往來，財政部國庫署今天表示，必要時會請行庫盤點對壽險業的貸款情況，並督導公股金融機構做好風險管理。

財政部長蘇建榮今天上午率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。

立委質詢時指出，9月潤成投控以南山人壽股票近47億股向兆豐銀質押，並質疑兆豐銀為何要借錢；兆豐金控董事長張兆順回應，這是在講一宗舊聯貸案，兆豐銀擔任擔保品管理銀行，隨擔保品價值下跌，借款的潤成投控需補上質押擔保品。

立委認為，財政部應充分掌握公股借貸情況，超前部署保全債權；蘇建榮回應，後續會針對公股行庫與壽險業的貸款往來，做一些盤點評估。

財政部國庫署下午召開例行記者會，國庫署副署長林秀燕表示，壽險公司淨值下降問題主因是美國連續升息，金管會將研議處理，財政部也會密切注意金管會後續處理情形，請公股行庫配合辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有關企業以持有的壽險公司股票，向公股銀行質押借款，林秀燕指出，這是銀行放款作業的一環，應由銀行依金管會或銀行公會相關授信作業規定辦理，至於擔保品是否有不足情況，屬於銀行貸後管理，也應由銀行依合約規定檢視、處置。

林秀燕表示，財政部將請公股行庫代表督導公股金融機構注意類似案件，並做好風險管理，必要時也會進一步了解整體狀況，請公股行庫盤點對壽險業的貸款情況。（編輯：黃國倫）1111005

蘇建榮
年底卸任財長立委要求提3政績 蘇建榮謙稱是共同努力 行庫賣超不挺國安基金？財長：財務操作買賣都有可能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族