海水淡化論壇登場 增進技術交流及產業鏈結

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（中央社記者曾智怡台北5日電）氣候變遷凸顯提升供水韌性為當務之急，水利署今天舉行海水淡化論壇系列活動，由國內外大廠分享國際海淡技術，為台灣的海淡市場增進技術交流、策略合作及產業鏈結，為興建海淡廠鋪路。

水利署透過新聞稿表示，海淡廠列為科技造水一環，因應極端氣候造成的缺水風險增加，規劃在新竹、台南兩地興建海淡廠，兩計畫已在7月通過環評，預估合計產水量可達每日30萬噸，未來完成後可減少降雨依賴，增加保險水源，讓多元供水更加完備。

另外，海淡廠的興建也符合世界潮流，達到低排放污染、低能耗、高產水、高鹵水回收等效益。

論壇邀請國內外海淡廠商分享國際技術開發趨勢，台灣廠商由國統國際、有泉科技（以色列GES代理商）和坤立實業（丹麥Danfoss代理商）分享在澎湖、金門等離島地區百噸至千噸量級海淡廠興建及營運經驗。

水利署表示，坤立實業發表主動式等壓壓力交換器，藉由監控系統增加系統可靠度及降低運轉成本；國統以無加藥前處理配合自製高壓泵、能源回收裝置等獨有技術，能在澎湖地區將每噸產水成本降到3度電以下，並已持續運轉18年。

國際廠商也分別對RO產水核心系統配置、操作及營運管理、海淡和綠電共構等議題提出建議及方案。

例如，法商Veolia提出新型蜂巢構造RO系統，具安全、易安裝、減少占地面積等特點；以色列廠商IDE依靠豐富經驗及由AI 演算能力，使以色列Sorek B海淡廠能耗降至3.0kWh；日商日立造船發展出與太陽能光電系統結合的海淡/綠電共構脫碳型海水淡化系統。

西班牙Acciona則介紹從良好的產學鏈結發展出眾多海淡自有技術，並分享其操作及營運管理。（編輯：張均懋）1111005