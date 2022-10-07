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漲價和匯率助攻 和大第3季營收創新高

2022/10/7 16:18
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車傳動系統製造廠和大自結9月合併營收新台幣6.47億元，創同期新高，第3季營收20.19億元，創單季新高，受惠外銷價格調漲及匯率因素。

和大今天下午公布9月自結合併營收6.47億元，較8月7.02億元減少7.7%，比去年同期6.07億元增加6.72%，雖然是4個月來低點，不過仍創歷年同期新高。

第3季和大自結合併營收約20.19億元，較第2季19.3億元成長4.6%，創歷史單季新高。

和大先前指出，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲運費與原材料成本，漲幅約5%至10%，此外受惠外銷價格調漲及匯率因素，帶動整體營收及營業利益正向成長，使得8月營收創新高。

累計今年前3季和大自結合併營收55.34億元，較去年同期50.07億元成長10.52%。

展望未來，和大表示，新產能及新製程陸續正常投產挹注，未來突破性成長可期，和大在嘉義第一期工程金屬科技廠將在明年第3季設備安裝，明年第4季正式投產，提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1111007

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