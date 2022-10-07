緯軟營收創3高 精誠資訊第3季寫新猷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）資訊服務商緯創軟體今天公布9月、第3季和前3季合併營收，皆創歷史新高。精誠資訊第3季營收約新台幣85.47億元，年增9.8%，創單季新高。

緯軟自結9月合併營收新台幣7.02億元，月增0.4%、年增29.0%，連續4個月創新高；第3季合併營收20.78億元，單季營收衝破20億元，季增6.6%、年增30.0%；前3季累計合併營收58.57億元，年增32.1%，創歷史同期新高。

展望第4季，緯軟透過新聞稿表示，受到季節因素與工作天數減少影響，10月營收預計將略低於9月，但核心客戶營收動能穩定，預期可維持穩健的成長步調，推升全年營收突破新高。

精誠9月合併營收為28.76億元，年增17.65%；今年前3季累計合併營收239.58億元，較去年同期成長9.14%。

精誠指出，第3季營收創單季新高，主要貢獻來自於持續發揮跨界軟體能力，於金融、醫療業等皆有大型專案認列，加上因應疫情時代崛起的一條龍電商雲服務，以及因雲服務而帶動的資安需求，皆對營收成長有正面貢獻。

另外，隨著企業IT環境朝向混合多元環境發展，彈性擴充需求提升，帶動精誠微服務及雲服務相關業務成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數位轉型整合服務商程曦資訊今天公布9月合併營收約8010.2萬元，年增24.47%，主要受惠公部門專案訂單挹注；累計前3季合併營收7.55億元，年增38.97%，創歷年同期新高，主要在於政府與企業客戶關係管理服務量持續成長。

此外，第三方支付龍頭綠界科技公布9月合併營收約1.34億元，年增11%，創單月歷史新高，主要受益於疫情稍有減緩，市場買氣回升；接下來10至12月將進入週年慶、雙11及聖誕檔期的電商傳統旺季，對於第三方支付業者的第4季營收將有不小貢獻。（編輯：張均懋）1111007