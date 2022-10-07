日本工商會關切供電穩定 經部：已規劃電源開發計畫

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（中央社記者曾智怡台北7日電）針對台北市日本工商會發表白皮書關切台灣供電穩定性，經濟部晚間表示，已規劃以再生能源及天然氣發電為主軸的各項電源開發計畫，兼顧穩定供電及降低碳排，同時台電也記取過去停電經驗，啟動「強化電網韌性建設計畫」。

台北市日本工商會今天發表「2022年政策建言白皮書」，今年特別關切台灣水、電、土地與人才4項議題，並對台灣供電穩定性表達不安，呼籲政府對供電穩定、缺水等提出徹底的因應對策。

對此，經濟部晚間透過新聞稿表示，未來用電因應經濟發展持續成長，已推動各項再生能源計畫，預計於2025年達成太陽光電20GW、離岸風電5.6GW設置量目標，同時也將由台電及民營業者推動興達、大潭、台中、森霸二期等燃氣發電計畫，如期完成的話，將可於2028年淨增加約17GW燃氣機組裝置容量。

同時，可兼顧搭配再生能源特性、減污減排及穩定供電等多重目標。

有關停電事故檢討精進部分，經台電統計，歷年配電系統年度事故停電次數從2012年的2.1萬次，逐年減少至去年約9000次，減少近6成，顯示國內跳電次數已逐年下降。

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未來，台電將推動「強化電網韌性建設計畫」，於10年內投入5645億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，從電網面強化系統整體韌性。

經濟部表示，台北市日本工商會與台灣產業界有相當密切合作關係，感謝各項建言，台灣政府已有完整配套規劃，經濟部將依計畫，持續推動全球產業投資台灣。（編輯：趙蔚蘭）1111007