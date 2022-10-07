研華9月營收64億年增16% 融程電、維田創單月次高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華今天公布9月營收新台幣64.1億元，年增16.74%；融程電及維田9月營收則雙創單月歷史次高紀錄。

研華今年第3季營收186.14億元，年增20.04%；累計前3季合併營收達515.58億元，年增20.24%。研華第3季及前3季營收同步締造歷史新猷。

研華9月營收以區域別來看，北美、歐洲、南韓市場最強勁，分別年增17%、13%、20%；但中國、台灣及新興市場表現相對弱勢，較去年同期小幅衰退。

事業群表現方面，研華9月以嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群及物聯雲暨影像科技事業群表現最佳，營收皆較去年同期成長11%。工業物聯網事業群已逐步恢復成長動能，營收年增個位數百分比；僅服務物聯網事業群營收年減1%。

研華發布新聞稿說明，受到全球高通膨與總體景氣下行影響，供應鏈方面物料短缺平緩、海運運輸時間改善，客戶開始調整真正需求以平衡供需。

接單狀況方面，研華指出，北美及歐洲市場終端需求保持動能，中國市場受到經銷商庫存調節及需求放緩，接單狀況持續疲弱。研華內部已啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。

融程電9月營收達2.71億元，月增4.3%，年增6.8%，創單月歷史次高。第3季營收7.64億元，季增25.9%，改寫單季歷史新高；累計前3季營收19.59億元，年增4.2%。

融程電指出，來自歐美市場客戶保持良好拉貨力道，融程電持續開發新應用，訂單能見度至明年，在手訂單優於往年平均。在產能利用率提升、工業電腦市場需求強勁及產品漲價效應下，預期全年毛利率維持高檔水準，整體下半年業績將加速成長。

維田在美國大型專案、歐洲交通專案出貨放量下，9月營收1.26億元，改寫單月歷史次高。維田今年第3季合併營收達3.6億元，年增49.6%；累計前3季合併營收8.4億元，年增37.1%，同步續創歷史新高。

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維田表示，由於美元匯率走升、原油價格穩定，第3季獲利表現有機會挑戰歷史新高。

維田進一步指出，全球電子業產業鏈目前面臨庫存調整壓力，但維田主攻的智慧製造、智慧醫療、智慧交通3大業務皆屬剛性需求，加上採分散市場策略，受到地域風險的影響較小；明年將加速智慧醫療進展，預計將取得國際醫療安規IEC 60601認證，成為維田進攻醫療市場的重要里程碑。（編輯：張良知）1111007