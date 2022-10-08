力拚亞洲高階製造中心 經部推國產感測器自主提升

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（中央社記者謝方娪台北8日電）經濟部工業局推動「機械設備應用國產感測器提升機台智慧化功能計畫」，合計有7家業者通過審查；計畫結合產學研能量協助國內業者強化國產感測器自主性，力拚讓台灣成為亞洲高階製造中心。

工業局今天發布新聞稿指出，在邁向工業4.0「智慧化生產」道路上，感測器扮演不可或缺的重要角色，因此，經濟部工業局自2020年7月至今年9月推動「機械設備應用國產感測器提升機台智慧化功能計畫」。

工業局指出，此計畫執行是工具機產業發展重要里程碑，共7家業者通過審查，包含結合感測器數據分析進行機台智能化應用，打造具市場競爭力的三軸加工中心機的友嘉實業；台灣麗偉以安裝關鍵模組感測器，打造雙系統車銑複合機提供更多加工應用價值的技術服務；透過感測器建置智慧型加工監控生產線，解決一體式汽車卡鉗產線的痛點的豪力輝工業。

福裕事業則利用感測器建立維修保養、故障檢測模型，藉此預測零件壽命，以達成機台零停機目標；台中精機運用感測器及AI技術開發車銑複合車床智慧化技術；邁鑫機械及台灣瀧澤分別應用感測器提升五軸加工機製造能力，提高機台附加價值為客戶創造最大價值。

工業局表示，7家業者透過計畫資源在開發新設備時導入應用國產感測器，為品質與精度提升建立基礎，進而提高產品可靠度，拉長連續無故障生產時間，為企業增強對外競爭力，加速促進台灣製造業結構的轉型與升級。

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工業局說明，工具機在工業4.0時代驅動下，智慧轉型成為重要趨勢，不斷與物聯網、大數據及雲端計算等技術結合，並透過感測技術獲得機台生產即時數據，藉由數據分析提升業者預防和洞察能力。

工業局指出，透過政府資源，匯聚產學研各方技術應用的解決方案，強化產業上下游串聯整合，全方位奠定產業發展基礎，可望讓台灣銷售模式利用感測器技術賦予機台更多智慧功能，為客戶提供更多元價值，打造台灣工具機產業獨有優勢。（編輯：郭無患）1111008