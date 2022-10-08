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電視面板報價現止跌訊號 IT面板明年中有機會落底

2022/10/8 15:45
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（中央社記者潘智義台北8日電）電視面板價格在10月由32吋率先止跌，產業分析師認為，除超大尺寸外，其他電視面板也可望止跌，但筆電等資訊電子（IT）面板，因中國廠商殺價競爭，恐怕須待明年中才可望止跌。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助7日接受中央社記者電訪表示，受中國面板廠策略調整影響，32至55吋電視面板可望在10月陸續止跌，但超大尺寸的65、75、85吋等電視面板仍將續跌。

陳建助直言，中國面板廠搶攻市占率，攻城略地，因鎖定筆電、液晶顯示器（Monitor）面板市場，在離現金成本還有一段距離，再跌仍不會賠錢的情況下，仍積極殺價搶市占率，但跌勢已見縮小。

他說，電視面板止跌後，仍須觀察終端消費市場需求何時回穩，能否進一步消化庫存，才有利面板價格走揚。

雖然各家品牌商、面板廠及產業界對市場需求看法不一，但陳建助認為，因企業年底將訂定明年目標銷售目標，仍可能帶動市場需求。初步來看，電視面板價格可能要等到明年第2季較有機會上漲。

對於面板價格，研調機構看法也稍有不同，集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓接受電訪指出，除32吋電視面板價格在10月止跌之外，整體電視面板價格是否也有機會止跌，尚待觀察，目前還不明確。

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范博毓評估，資訊電子（IT）面板價格跌勢趨緩，但年底前可能很難完全止跌，明年第1季仍是淡季，所以止跌機會也不高。中國面板廠華星光電（CSOT）新產線放量，只要品牌願意大量採用，對價格平衡與目前的供需狀態就會有破壞力。

他坦言，電視面板價格即便止跌，但在第4季可能還無法完全減緩面板廠對電視面板的虧損程度，在電視價格沒有回到現金成本水位前，面板廠的壓力都很大。（編輯：趙蔚蘭）1111008

陳建助
IDC：韓廠關閉產線 筆電及顯示器面板跌勢趨緩 研調：32至55吋電視面板減產 10月價格有望持平
范博毓
減產策略奏效 集邦估10月65吋以下面板報價有望止跌 研調：四川限電減產 8月下旬面板報價32吋先止跌
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