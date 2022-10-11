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華航第3季合併營收376.9億 創今年單季最高

2022/10/11 15:18
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（中央社記者賴言曦台北11日電）中華航空今天公布9月營收表示，華航9月合併營收為新台幣120.04億元，年減7.99%，今年第3季合併營收376.9億元，到目前為止今年單季最高。華航9月客運收入為23.75億元，年增406.4%；貨運收入為88.43億元，年減24.53%。

華航說明9月份客運營運狀況，因應市場回溫，逐步增班復航，其中東北亞地區的營收較去年同期大幅增加；另多數地區暑期結束，歐洲及北美等地區旅運需求由旺轉平，但大洋洲區因暑期較晚，旅運人次較前月有顯著提升，營收成長幅度最大。

貨運部分，華航表示，由於整體貨運市場受到通膨、升息、庫存周期延長等多重因素影響，致使整體貨運收入減少，但航空貨運價格開始有穩定的支撐，單位收益仍優於去年同期。

展望第4季客運表現，華航指出，因應邊境管制放寬後的市場需求，10月至12月規劃客運增班5成，每週提供超過300班的來回載客航班，東北亞為主力增班重點，由每週 30 班增至每週約 130 班，台灣民眾喜愛的東京、大阪、福岡、沖繩及首爾仁川等全開增班，並將恢復松山、首爾金浦每週3班服務。

另外，今年12月至明年1月將陸續開航菲律賓宿霧、越南峴港，及泰國清邁航線，致力滿足疫後旅客飛航需求。

貨運市場需求預期持續放緩，華航表示，在客運航班有序恢復下，華航將以貨機機隊優勢，持續整合客貨機運力，妥善調度運能，並關注今年底購物消費旺季及急貨需求，伺機增開加班機或包機，提升整體貨運營收。（編輯：郭無患）1111011

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