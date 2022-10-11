美擴大輸中禁令 星展：台半導體業恐受波及

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，管制產品鎖定的高效能晶片剛好是台灣半導體廠商專注領域，對於台灣半導體產業出口表現會有一定影響。

星展銀行今天舉辦2022年第4季經濟展望線上記者會並公布最新經濟預測，將2022年台灣經濟成長率預測值自3.4%下修至2.9%，2023年也從2.8%調整至2.3%，今明年經濟成長率均無法保3。

馬鐵英指出，台灣出口動能減弱，影響經濟表現，近期美國對中國晶片新一輪管制措施，也可能對台灣半導體廠商帶來較大影響。

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馬鐵英分析，這次管制措施範圍較大，不再像先前僅針對特定企業如華為，且管制產品鎖定應用於人工智慧、超級運算等高效能晶片，正好是台灣半導體廠商專注的領域，因此美國對中國祭出管制禁令，可能間接影響台灣出口到中國的晶片，台灣半導體廠商將產生附帶性損害。

「美國要重建本土半導體產業供應鏈」，馬鐵英指出，觀察美國政府一系列動作，如晶片法案、晶片四方聯盟（CHIP 4）等，都可看出美國的意圖，在此情況下，台灣半導體廠商面對的是赴美投資的壓力，長遠來看，是否因此面臨半導體競爭力流失、動搖供應鏈核心地位等問題，廠商必須思考並努力取得平衡。（編輯：張均懋）1111011