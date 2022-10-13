台灣創博會開幕 台積電等大廠響應首設半導體專區

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）2022年台灣創新技術博覽會今天宣布開幕，活動展出來自20國近1200件專利作品，更首度設立半導體專區，展示台積電、聯電、日月光等10家指標性半導體大廠最新技術，成為活動最大亮點。

由經濟部、國科會、農委會等部會聯手舉辦的2022台灣創博會，今天在台北世貿一館舉辦開幕典禮，國科會主委吳政忠、經濟部次長陳正祺、農委會副主委黃金城等為活動開幕。

吳政忠致詞表示，今天是台灣開啟國門的好日子，創博會也同時恢復自疫情後首度真實體展，由10個部會集結國內外先進科技，作為向國際展現台灣科技的窗口，向世界分享台灣科研成果。

吳政忠表示，近年台灣在世界上的能見度特別高，也讓台灣科技實力被全球看到，台灣可在國際扮演更重要角色，例如作為世界在亞洲的樞紐，吸引更多國際夥伴來台灣一起為科研打拚。

陳正祺致詞表示，創博會整合產學研3領域成果，成為展示台灣創新科研實力的舞台，這次參與者來自20國，展出包括半導體、顯示器等重要產業創新技術，吸引專業人士參觀，也兼具教育意涵。

陳正祺說，此次最夯的話題就是半導體專區，結合台積電、聯發科、日月光、瑞昱半導體、群聯電子、奇景光電、鈺創科技、力積電、欣詮科技及旺矽科技等10家指標性大廠，展示說明最新技術。

貿協指出，今年展區規劃是3主題1競賽，分別是經濟部領銜的創新領航館、國科會的未來科技館，以及農委會的永續發展館。

貿協說明，這屆創博會吸引20國460家廠商參展，使用947個攤位，展出近1200件專利作品。此外，今年發明競賽區吸引逾500件專利作品，共同角逐台灣發明界最高獎項「鉑金獎」。（編輯：潘羿菁）1111013