若危機擴大護盤子彈是否充足 國安基金允諾提報告

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立委今天關心倘若全球發生金融危機，國安基金是否有足夠子彈護盤，希望國安基金提出預評估報告；財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華允諾，會儘量在一個月內提出。

立法院司法及法制委員會今天邀請阮清華等人列席，就「國際金融動盪，維護資本市場及其他金融市場穩定措施與國家金融安定基金進場護盤使用公務人員退休撫卹基金狀況暨111年度盈虧情形」進行專題報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委張其祿質詢時提到，國際情勢瞬息萬變，倘若有全球性的金融危機發生時，國安基金的子彈可能不夠，要預先研判。

阮清華說，目前來說情勢非常複雜，尤其各國對抗通膨不斷升息，這一定會造成資金移動，造成經濟成長趨緩或衰退，當然也會間接影響出口等；不過，這種問題可能不是短期就能解決，這是要密切觀察的長期問題。

張其祿說，如果危機更大，國安基金的子彈夠不夠；阮清華指出，有幾位立委也提到是否要擴大國安基金規模，大家可以討論，但要考慮資金的來源，以及進場過多的話，未來退場會不會影響市場，要從長計議。

張其祿表示，在全球危機更嚴重的假設前提下，希望國安基金、財政部能做一個預評估報告；阮清華說，好。

立法院司法及法制委員會召委、會議主席、國民黨立委林思銘說，希望這份報告在10天內提出；阮清華回應，這必須深入研究，大概要2個月時間。

林思銘表示，如果是2個月的話，到時候會期就快結束了，希望儘量在一個月內提出；阮清華允諾。

民進黨立委江永昌就法制面進行討論，提醒國安基金固然尚未有向四大基金借款護盤的紀錄，但在國安基金設置前、1990年代政府多次進場護盤，都有動用四大基金，法律授權、得借用的範圍都必須先盤點清楚。

江永昌詢問，國安基金要怎麼計算KPI，是要守住5年線13000點，還是10年線11000點。

阮清華說，國安基金是要穩定股市，沒有所謂的KPI，因為股市是變動的，而且也與國際連動，希望儘量跟其他部會及其他基金合作，儘量維持股市穩定。

此外，國安基金所提報告指出，國安基金歷次執行任務的資金來源，均依國家金融安定基金設置及管理條例規定，以金融機構借款支應，並無借用公務人員退休撫卹基金情形。

國民黨立委游毓蘭詢問，國安基金未來有沒有可能跟退撫基金借錢；阮清華說，目前沒跟四大基金借用，即使未來借用也會付息。

公務人員退休撫卹基金管理委員會主任委員周志宏說，借款給國安基金運用，事實上是比定期存款的利率還要好一點，也是一種固定收益，因此他不會反對借，因為有保證收益，不會影響到退撫基金本身。

民進黨立委陳歐珀則關注退撫基金虧損問題，因為到6月底損失新台幣584億元，到8月底損失397億元，考量最近股市情況，試問目前虧損多少。

周志宏指出，9月還沒精確結算，但虧損有擴大。（編輯：張均懋）1111013