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股匯雙殺 新台幣收31.889元創5年9個月新低

2022/10/13 18:01（10/13 18:06 更新）
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（中央社記者蘇思云台北13日電）市場觀望美國9月通膨數據，台股今天大跌失守萬三關卡，新台幣兌美元今天收盤收31.889元，貶5分，創下2017年1月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額為13.9億美元。

台股今天開高走低，解封概念股利多出盡，觀光及航空股下殺，加上市場觀望美國即將公布9月消費者物價指數（CPI），終場大跌270.51點，收在12810.73點，失守萬三。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超106.66億元。

外匯交易員表示，外資偏向匯出，加上國際美元仍在高位，多數亞洲貨幣難擋貶勢，央行尾盤雖有調節，新台幣仍呈疲軟走勢；新台幣兌美元今天開盤價為31.82元，最高31.82元、最低31.908元，最後收31.899元，貶值5分。

外匯交易員表示，美國甫公布的9月生產者物價指數（PPI）仍高於預期，引發市場擔心美國聯準會（Fed）持續鷹派升息，通膨數據也將出爐，預料新台幣短期偏弱整理，不排除可能測試32元關卡。（編輯：張均懋）1111013

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