仙妮蕾德委託雲品 經營茹曦酒店餐飲宴會事業

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（中央社記者江明晏台北14日電）雲品今天宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，將負責營運ILLUME茹曦酒店中的餐飲與宴會事業，採取委託經營的方式共同合作，這也是雲品國際首次跨足至飯店業的全新委託經營案，開展新商業模式。

雲品宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，將負責營運ILLUME茹曦酒店中的餐飲與宴會事業，採取委託經營的方式共同合作，展開飯店業者間的合作關係，共迎疫後產業復甦。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，從和老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖聯手發行的CLR通用券，到在疫情最嚴峻時與其他米其林星級餐廳、人氣名店的合作外帶餐，雲品一直以來用創新的產業變革打破產業間競爭的關係，轉而朝向合作共好的方式經營。

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他指出，本次與仙妮蕾德集團合作，也是看好雙方對於產業營運間有著極佳的共識，也期待能夠延伸君品Collection的服務優勢，看好未來國境開放後的觀光餐飲市場，因此採取委託經營的方式共同合作，一起把市場做大。

座落敦北商圈的王朝大飯店，今年汰舊更新為「ILLUME茹曦酒店」，雲品將會協助營運其餐飲宴會委託項目，將於11月上旬正式營運，並擬定營運管理目標、營收預算、費用規劃與人員訓練，共同提升飯店業績創造利潤。ILLUME茹曦酒店由君品Collection負責營運的餐飲項目。（編輯：楊凱翔）1111014