美喆拚台南廠稼動率滿載
2022/10/16 20:48
（中央社記者鍾榮峰台北16日電）美喆-KY董事長陳本源今天表示，台南廠規劃明年第1季產能利用率到100%；不過有景氣反轉變數，品牌客戶全力降低庫存水位。
美喆-KY今天舉行媒體交流會，陳本源指出，2016年起分散市場，積極布局北美市場，並經董事會同意，之後在中國大陸設SPC地板廠，已於2018年量產；不過由於美中貿易戰，為分散產能，讓公司永續經營，考慮過越南、緬甸、泰國等地，但台灣鼓勵台商「鮭魚返鄉」，在政策支持下，美喆-KY回到台灣投資。
陳本源表示，美喆-KY設廠鎖定自動化、產能規模化，並提升創新、研發、設計能力，強化美喆-KY競爭力，台南廠已經量產，規劃明年第1季產能利用率可達100%。
陳本源指出，目前大環境景氣大反轉，客戶庫存增加，品牌廠現在最大的任務，就是全力降低庫存水位，台南廠市場目標鎖定美國，目前美國景氣不差，主要是美元匯率升值。
根據資料，美喆-KY主要產品包括片材型LVT石塑地磚等，站穩商用市場、進軍家用市場，從營收比重來看，法人指出，LVT地磚占比約8成多，SPC硬板占比約1成多，美喆-KY持續布局環保PP地磚。
美喆-KY台南廠以產品集中化、規格簡單化、生產自動化3大重點方針為主，建置SPC石塑地磚產線，可較中國東莞廠既有SPC產線倍增。（編輯：蘇志宗）1111016
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