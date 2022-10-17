林伯豐揪團赴中交流 吳東亮：以民間力量多做溝通

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮今天表示，三三會理事長林伯豐規劃帶團赴中國交流，也邀他一起去，他認為可以也應該以民間力量為兩岸多做溝通、交流，但具體細節仍有待規劃。

工商協進會今天舉辦第236次「公亮紀念講座」，並邀請台灣經濟研究院董事長吳中書以「動盪經濟情勢之剖析」為題進行專題演講。吳東亮今天以理事長身份主持活動，並於會前受訪。

媒體問及中共20大登場，是否有規劃帶團赴中交流？吳東亮表示，總統蔡英文在國慶講話時提及兵戎相見絕非兩岸選項，以企業立場一定希望兩岸和平，因此以民間企業團體力量多做溝通、交流，是工商協進會可以做、也應該做的事。

吳東亮透露林伯豐正在規劃要組團赴中交流，並邀請他一起辦理。他說，林伯豐是工商協進會前理事長，若能由林帶隊交流，他們當然很高興，因此他回應「可以」，但具體細節仍在規劃中。

另外，吳東亮指出，國境開放後對於內需經濟絕對是好事，也期待後續動能，盼望經濟逐漸恢復正常。

他提到，財政部日前說明，台灣今年稅收可望超徵新台幣4000億元，希望政府採取內需補貼措施，讓受疫情影響而降溫的內需經濟，能獲得刺激。（編輯：潘羿菁）1111017